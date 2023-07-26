Определена причина экстремальных волн тепла в мире

World Weather Attribution: изменение климата вызвало экстремальные волны тепла в мире

Изменение климата сыграло подавляющую роль в формировании экстремальных волн тепла в мире. О причине аномальных изменений погоды сообщает Reuters со ссылкой на заявления ученых из World Weather Attribution.

Так, температурные рекорды зафиксировали в Китае, США и на юге Европы. Жара привела к лесным пожарам в некоторых странах. Ученые пришли к выводу, что без влияния изменения климата подобные природные аномалии были бы чрезвычайно редкими.

«Европейские и североамериканские температуры были бы практически невозможны без последствий изменения климата», — заявил климатолог Изидин Пинто. Специалисты подчеркнули необходимость скорее отказаться от ископаемого топлива для решения вопроса.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Средиземноморье горячей точкой глобальной проблемы изменения климата. Согласно прогнозам, температура в некоторых частях страны может подняться до 46 градусов Цельсия.