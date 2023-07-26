Аксенов рассказал о лечении участников спецоперации в санаториях Крыма
Участники спецоперации на Украине смогут пройти лечение в 32 санаториях Крыма. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов, передает РИА Новости.
Он рассказал, что в крымских оздоровительных учреждениях могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест.
Аксенов обсудил с вице-премьером Дмитрием Чернышенко вопросы развития туристической, спортивной и научно-образовательной сфер региона.
В целом по отрасли, включая детское лечение и частные учреждения, количество койко-мест в Крыму доходит до 58 тысяч, отметил глава полуострова во время встречи.
По мнению Аксенова, это может дать дополнительный толчок к развитию туризма в республике.
С апреля глава Крыма поручил начать бесплатную выдачу земли участникам специальной военной операции.
Аксенов подчеркнул, что участки будут выделять в непосредственной близости от моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах.