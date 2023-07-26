Аксенов рассказал о лечении участников спецоперации в санаториях Крыма

Аксенов заявил, что участники спецоперации смогут пройти лечение в 32 санаториях Крыма

Участники спецоперации на Украине смогут пройти лечение в 32 санаториях Крыма. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в крымских оздоровительных учреждениях могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест.

Аксенов обсудил с вице-премьером Дмитрием Чернышенко вопросы развития туристической, спортивной и научно-образовательной сфер региона.

В целом по отрасли, включая детское лечение и частные учреждения, количество койко-мест в Крыму доходит до 58 тысяч, отметил глава полуострова во время встречи.

По мнению Аксенова, это может дать дополнительный толчок к развитию туризма в республике.

С апреля глава Крыма поручил начать бесплатную выдачу земли участникам специальной военной операции.

Аксенов подчеркнул, что участки будут выделять в непосредственной близости от моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах.