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18:37, 26 июля 2023Среда обитания

Московские дети вышли играть в футбол на затопленной площадке

В Москве дети вышли играть в футбол на затопленной после ливня площадке

Кадр: Telegram-канал Mash

В Москве дети вышли играть в футбол на затопленную дождем площадку. На необычный матч обратил внимание Telegram-канал Mash.

Один из жителей соседних домов снял происходящее на видео. На кадрах можно заметить, что футбольное поле полностью покрыто водой после прошедшего в столице мощного ливня. Пятеро босых мальчиков, одетых только в шорты, пинают мяч друг другу и пытаются забить его в ворота.

Синоптики прогнозируют, что 26 июля в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков. За июль в российской столице уже выпало 112 процентов месячной нормы, сильные ливни обрушились на город 18 и 19 июля. Из-за дождей подтопило множество улиц, а несколько автомобилей получили повреждения.

Ранее стало известно, что во время ливня затопило одну из станций московского метро. Вода попала внутрь станции «Народное Ополчение» через щели в крыше и окнах постройки. Инцидент не повлиял на режим работы московского метрополитена — работа продолжилась в штатном режиме.

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    Александра Качан
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