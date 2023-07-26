Московские дети вышли играть в футбол на затопленной площадке
В Москве дети вышли играть в футбол на затопленную дождем площадку. На необычный матч обратил внимание Telegram-канал Mash.
Один из жителей соседних домов снял происходящее на видео. На кадрах можно заметить, что футбольное поле полностью покрыто водой после прошедшего в столице мощного ливня. Пятеро босых мальчиков, одетых только в шорты, пинают мяч друг другу и пытаются забить его в ворота.
Синоптики прогнозируют, что 26 июля в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков. За июль в российской столице уже выпало 112 процентов месячной нормы, сильные ливни обрушились на город 18 и 19 июля. Из-за дождей подтопило множество улиц, а несколько автомобилей получили повреждения.
Ранее стало известно, что во время ливня затопило одну из станций московского метро. Вода попала внутрь станции «Народное Ополчение» через щели в крыше и окнах постройки. Инцидент не повлиял на режим работы московского метрополитена — работа продолжилась в штатном режиме.