Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» смутила фанатов фигурой

Фигура турецкой актрисы Ханде Эрчел на фото в топе с глубоким декольте смутила фанатов

Турецкая актриса Ханде Эрчел поделилась новыми снимками и смутила поклонников внешним видом. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» опубликовала серию снимков, на которых она предстала в черном комплекте, состоящем из топа с глубоким декольте и коротких шорт, и продемонстрировала фигуру с кубиками пресса и подтянутую грудь. Свой образ знаменитость дополнила многочисленными украшениями в виде браслетов, серег, пирсинга и ожерелья.

Фанаты, в свою очередь, раскритиковали фигуру актрисы под публикацией, посчитав ее чересчур худой. «Я очень люблю тебя, но, пожалуйста, ешь побольше. Ты словно заболела», «Слишком похудела», «Она стала скелетом», — возмутились подписчики.

В июне поклонники уличили Ханде Эрчел в подражании американской телезвезде Кендалл Дженнер. Звезда разместила серию снимков, на которых она запечатлена в облегающем прозрачном платье. Фанаты обратили внимание на то, что ранее сестра предпринимательницы Ким Кардашьян появлялась в подобном наряде на публике.