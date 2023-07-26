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15:33, 26 июля 2023Экономика

Коллекторы вновь смогут «спамить» должников

Госдума одобрила законопроект о реформе коллекторской деятельности

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об изменении деятельности коллекторов. Согласно документу, представлять кредитора теперь смогут не только профессиональные коллекторы, но и банки, входящие с ним в одну группу лиц, сообщает РИА Новости.

Как пишет «Интерфакс», в рамках первого чтения законопроект исключал банки из перечня тех, кому разрешено взаимодействовать с должником по возврату просрочки, однако к итоговым слушаниям список был уточнен.

Принятый закон разрешает взыскателю взаимодействовать с должником через портал госуслуг, в том числе общаться с ним в чате. Банки и МФО обязали вести аудиозапись всех контактов с должниками и хранить такие записи три года. Федеральную службу судебных приставов (ФССП) им придется уведомлять о начале такого взаимодействия, приложив копии документов, подтверждающих наличие оборудования для записи.

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Перед вторым чтением законопроекта сообщалось, что при взаимодействии коллекторов с заемщиками несколько взаимосвязанных сообщений, полученных должником, предлагается считать одним сообщением, а обмен сообщениями с должником в течение дня — одним взаимодействием. При этом взыскателей наделяют правом не называть собственную фамилию во время коммуникации, а использовать вместо нее код.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечал, что такие нововведения во многом «сводят к нулю» усилия, направленные на защиту прав должников и предотвращение злоупотреблений со стороны коллекторов. Например, поправки позволят игнорировать установленные лимиты по количеству контактов с должниками, которых благодаря возможности отправлять письменную корреспонденцию взыскатели начнут «спамить». А то, что «состоявшееся непосредственное взаимодействие» считается таковым, только если до должника удалось донести всю определенную законом информацию, юрист счел возвратом возможности применения автодозвона.

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    Платон Щукин
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