В России предложили запретить деятельность коллекторов

«Известия»: депутаты Госдумы от ЛДПР предложили запретить деятельность коллекторов

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили запретить деятельность организаций, «чьим основным видом деятельности является взыскание просроченной задолженности», то есть коллекторских агентств. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство России. Об этом в среду, 26 июля, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Как говорится в пояснительной записке, депутаты продолжают получать массовые жалобы граждан на коллекторов, в том числе на психологическое давление с их стороны.

Кроме прочего, документ предполагает введение запрета для банков на продажу коллекторам просроченной задолженности своих клиентов. Авторы инициативы считают, что банки могут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности по кредитному договору, «оставаясь в рамках правового поля».

Законопроект поступил в аппарат правительства, сообщили изданию в пресс-службе кабмина.

Ранее «Коммерсантъ» выяснил, что в Госдуме вскоре состоится второе чтение поправок, облегчающих взаимодействие коллекторов с должниками. Юристы предупреждают, что меры ограничат права должников и развяжут руки взыскателям.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который подразумевает лишение свободы на 10 лет для коллекторов за применение к должнику насилия и угрозу его применения. Под определение насилия или угроз подпадают, например, угроза уничтожить или повредить имущество, а также угроза распространить о должнике или его близких заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство.