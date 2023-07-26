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02:22, 26 июля 2023Экономика

В России предложили запретить деятельность коллекторов

«Известия»: депутаты Госдумы от ЛДПР предложили запретить деятельность коллекторов

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили запретить деятельность организаций, «чьим основным видом деятельности является взыскание просроченной задолженности», то есть коллекторских агентств. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство России. Об этом в среду, 26 июля, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Как говорится в пояснительной записке, депутаты продолжают получать массовые жалобы граждан на коллекторов, в том числе на психологическое давление с их стороны.

Кроме прочего, документ предполагает введение запрета для банков на продажу коллекторам просроченной задолженности своих клиентов. Авторы инициативы считают, что банки могут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности по кредитному договору, «оставаясь в рамках правового поля».

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Законопроект поступил в аппарат правительства, сообщили изданию в пресс-службе кабмина.

Ранее «Коммерсантъ» выяснил, что в Госдуме вскоре состоится второе чтение поправок, облегчающих взаимодействие коллекторов с должниками. Юристы предупреждают, что меры ограничат права должников и развяжут руки взыскателям.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который подразумевает лишение свободы на 10 лет для коллекторов за применение к должнику насилия и угрозу его применения. Под определение насилия или угроз подпадают, например, угроза уничтожить или повредить имущество, а также угроза распространить о должнике или его близких заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство.

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    Марина Совина
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