В Дании в третий раз за неделю сожгли Коран

В Дании сожгли Коран у посольства Пакистана

В Дании в третий раз за неделю прошла акция сожжения Корана. Как сообщает РИА Новости, в этот раз правые радикалы собрались у посольства Пакистана.

Ранее, 25 июля, радикалы сожгли Коран у посольства Египта в Копенгагене. До этого, 24 июля, протестующие сожгли Коран у посольства Ирака. Группа транслировала акцию в прямом эфире в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

МИД Ирака, комментируя акцию, заявил, что подобные действия позволяют экстремизму и ненависти ставить под реальную угрозу мирное сосуществование общин.

В 2017 году в Дании отменили закон о богохульстве, принятый в 1683 году. В парламенте пояснили, что не видят необходимости в специальных законах, защищающих веру от тех или иных открытых высказываний.