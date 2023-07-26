Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:30, 26 июля 2023Мир

В Дании в третий раз за неделю сожгли Коран

В Дании сожгли Коран у посольства Пакистана

Фото: West Asia News Agency / Reuters

В Дании в третий раз за неделю прошла акция сожжения Корана. Как сообщает РИА Новости, в этот раз правые радикалы собрались у посольства Пакистана.

Ранее, 25 июля, радикалы сожгли Коран у посольства Египта в Копенгагене. До этого, 24 июля, протестующие сожгли Коран у посольства Ирака. Группа транслировала акцию в прямом эфире в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

МИД Ирака, комментируя акцию, заявил, что подобные действия позволяют экстремизму и ненависти ставить под реальную угрозу мирное сосуществование общин.

В 2017 году в Дании отменили закон о богохульстве, принятый в 1683 году. В парламенте пояснили, что не видят необходимости в специальных законах, защищающих веру от тех или иных открытых высказываний.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Глава СБУ публично признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту

    Названа цена недорогого импортного вина после повышения пошлины

    Москвича накажут за замену лика на иконе своим фото

    Нападение россиянина в маске и с пистолетом на кредитный офис попало на видео

    Крупнейшей экономике ЕС срочно понадобились реформы

    У берегов российского города появилось огромное нефтяное пятно

    Жена бросила мужа из-за двух помидоров

    В Москве стало больше нераспроданных новостроек

    Москвичей возмутили правила посещения туалета в столичном ТЦ

    Посол Германии заявил о достигших низшей точки отношениях с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости