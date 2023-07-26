Военкор Коц сообщил об успешной обороне Клещеевки под Артемовском, несмотря на обстрел ВСУ

Российские войска успешно сдержали сильный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты Андреевка и Клещеевка, находящиеся на флангах Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«Несмотря на невероятную плотность артиллерийского огня, населенный пункт удалось удержать. Ожесточенные бои за высоты к Западу от него продолжаются», — написал военкор, отметив, что ВСУ не смогли занять и Андреевку.

Он также поделился мнением, что судя по количеству сил и средств, которые Киев стянул к Артемовску, ВСУ могут сменить направление главного удара с Запорожья на Донбасс.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ применяют кассетные, шрапнельные и зажигательные боеприпасы западного производства в атаках по району села Клещеевка.