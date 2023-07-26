Красный Крест сократил финансирование Украины

Вице-премьер Украины Верещук сообщила, что Красный Крест сократил финансирование страны

Международный комитет Красного Креста сократил финансирование гуманитарных проектов на Украине. Об этом сообщила вице-премьер республики Ирина Верещук, передает порта «Укринформ».

По ее словам, власти вынуждены искать финансовые источники для оказания поддержки населению в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Верещук заявила, что эксперты прогнозируют сложную зиму на Украине, поскольку в прошлом году у страны сохранялись резервы. Она также выразила уверенность в том, что Вооруженные силы (ВС) России продолжат наносить удары по электростанциям.

Ранее комиссар Евросоюза (ЕС) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что западные страны готовы обеспечить обходной маршрут по вывозу зерна с Украины в качестве альтернативы черноморской зерновой инициативе.