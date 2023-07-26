Евросоюз заявил о готовности обеспечить вывоз зерна с Украины обходным маршрутом

ЕС заявил о готовности обеспечить вывоз зерна с Украины по альтернативному маршруту

Европейский союз (ЕС) готов обеспечить обходной маршрут по вывозу зерна с Украины в качестве альтернативы черноморской зерновой инициативе, заявил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Его цитирует портал Euractiv.

Как отметил чиновник, организованные европейским содружеством логистические «маршруты солидарности» способны в полном объеме обеспечить экспорт украинского зерна. «Мы готовы экспортировать по "маршрутам солидарности" практически все, что нужно Украине», — сказал Войцеховский.

По данным Euractiv, с начала запуска «маршрутов солидарности» в мае 2023 года по ним с Украины было экспортировано до 37,4 миллиона тонн зерна, что составило порядка 55 процентов украинского продовольственного экспорта.

Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал создать «маршруты солидарности» — альтернативные сухопутные и речные транспортные пути для доставки украинского зерна в Европу в связи с выходом России из зерновой сделки.