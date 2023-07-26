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15:39, 26 июля 2023Среда обитания

Коммунальщиков в Москве попросили не красить лавочки в дождь

В Молжаниновском районе Москвы попросили коммунальщиков не красить лавочки во время дождя

Кадр: «Подъём»

В управе Молжаниновского района в Северном административном округе Москвы попросили коммунальщиков не красить лавочки во время дождя. Об этом сообщает издание «Подъем».

Глава управы Сергей Котляров заявил, что с сотрудниками провели разъяснительную беседу после того, как коммунальщики красили лавочки во время дождя, держа над участком укрывной материал.

«С ответственными должностными лицами ГБУ "Жилищник Молжаниновского района" проведена разъяснительная беседа о недопустимости проведения работ в неблагоприятных погодных условиях», — уточнил Котляров.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в среду, 26 июля, в Москве ожидаются интенсивные дожди, может выпасть четверть месячной нормы осадков. После полудня в Москве должны образоваться шапки дождевых облаков до 12 километров.

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    Нина Ташевская
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