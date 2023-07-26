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15:02, 26 июля 2023Мир

Поддержавшего диалог с Россией кандидата в президенты США назвали маргинальным

Американист Дудаков: Кеннеди-младший считается маргинальным кандидатом в президенты США

Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидатура Роберта Кеннеди-младшего на пост президента США в американском истеблишменте считается маргинальной и бесперспективной, однако в Демократической партии США есть часть политиков, выступающих за перемирие России и Украины. Таким образом политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал «Ленте.ру» слова Кеннеди-младшего, выступившего за диалог между Вашингтоном и Москвой.

«Нужно понимать, что Роберт Кеннеди — это маргинальный кандидат, его поддержка, по данным опросов, составляет порядка 10-15 процентов среди демократов. Он действительно пытается бросить вызов [президенту США Джо] Байдену на праймериз, но он, конечно, на этих праймериз не победит», — отметил политолог.

Тем не менее кандидатура Кеннеди и тот факт, что у него есть определенная поддержка электората, указывает на то, что среди демократического электората есть те, кто выступает против вот этой милитаристской риторики, те, кто устал от конфликта с Россией и хотел бы перемирия. Но нужно понимать, что это меньшинство

Малек Дудаковполитолог-американист

Дудаков также подчеркнул, что Кеннеди-младший последовательно придерживается позиции о необходимости реанимации отношений с Россией.

«Роберт Кеннеди уже не первый раз заявляет о том, что он хотел бы договориться с Россией, он не первый раз говорит, что стремится к перемирию на Украине. Он обвиняет американский истеблишмент в убийстве 300 тысяч украинских солдат. Означает ли это, что как-то повлияет на политику Вашингтона? Нет», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне. Политик заявил, что Соединенные Штаты пребывают в потенциально экзистенциальной битве с Россией. При этом, по его словам, у российской стороны «на тысячи больше» ядерных вооружений, чем у США.

«Мой дядя и [первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев добились необыкновенной дружбы друг с другом. (...) Мы часто росли с идеей, что мы выиграли войну, Америка победила Гитлера. Мой дядя сказал: нет, это русские выиграли войну», — отметил Кеннеди-младший.

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    Кирилл Садовский
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