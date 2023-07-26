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15:58, 26 июля 2023Культура

Мэтт Дэймон назвал адом поцелуй со Скарлетт Йоханссон

Актер Мэтт Дэймон назвал адом сцену с поцелуем со Скарлетт Йоханссон

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Американский актер Мэтт Дэймон назвал адом сцену с поцелуем с актрисой Скарлетт Йоханссон во время съемок фильма «Мы купили зоопарк» в 2011 году. Об этом сообщает ET Online.

По словам артиста, он и его коллега решили, что эпизод с поцелуем уже отснят, и отправились на обед, где Йоханссон съела сэндвич с луком. После перерыва режиссер картины Кэмерон Кроу подозвал исполнителей главных ролей и заявил им, что сцену с поцелуем надо переснять.

«И Скарлетт такая: "Вот черт, я только что поела лука". Можешь себе представить, каково мне было целоваться с ней в кадре после этого? Это был просто ад», — заметил актер.

Мэтт Дэймон добавил, что после этого случая подшучивал над коллегой, заявляя, что из ее рта пахнет розами.

Ранее актер Том Круз прокомментировал желание Скарлетт Йоханссон сняться с ним в одном фильме.

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    Анастасия Астахова
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