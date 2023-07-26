Белгородцам разрешили не платить налоги за разрушенную обстрелами недвижимость

Владельцев разрушенного обстрелами ВСУ имущества в Белгороде освободили от налогов

Жителям Белгорода, чье имущество было разрушено от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и террористических атак, разрешили не платить налоги на землю и имущество. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Льгота предоставляется на период с момента события до даты прекращения права собственности на утраченное имущество. С инициативой об освобождении владельцев пострадавшей недвижимости от уплаты налогов выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отмечается, что мера поддержки распространяется на собственников жилой и нежилой недвижимости. «Очень важно, что этой налоговой льготой сможет воспользоваться большее количество пострадавших людей. Инициатива депутатов областного центра является примером для других муниципалитетов области», — заявил председатель общественного совета при УФНС России по Белгородской области Сергей Кравцов.

Ранее власти Белгородской области отказались полностью ремонтировать элитные дома, пострадавшие после обстрелов. По словам главы администрации региона Владимира Перцева, ремонт таких объектов требует слишком больших вложений, а их владельцы способны сами оплатить восстановление.