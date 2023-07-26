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15:43, 26 июля 2023Мир

В Кремле заявили о неприкрытом давлении США и их партнеров на страны Африки

Песков объяснил сокращение число участников саммита с Африкой графиком и поведением США

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Давление, которое Соединенные Штаты вместе со странами-партнерами оказывают на страны Африки, не помешает успешному проведению саммита в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о том, чем вызвано сокращение числа стран-участниц саммита, представитель Кремля списал это обстоятельство на «неприкрытое и наглое вмешательство США, Франции и других государств». По его словам, ряд государств предпринимают попытки оказать давление на руководство африканских стран, пытаясь помешать им принять активное участие в форуме.

«Это действительно факт, он совершенно возмутительный, но это ни в коей мере не помешает успешному проведению саммита», — заявил он.

Песков подчеркнул, что Москва рада визиту глав государств и правительств африканских стран. По его словам, российская сторона ожидает, что саммит будет насыщенным и продуктивным.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия продолжит содействовать странам Африки в укреплении экономики и суверенитета.

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