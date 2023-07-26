Москвичку обманули почти на 100 тысяч рублей при закупке амуниции для СВО

Baza: жительница Москвы лишилась почти 100 тысяч рублей при закупке амуниции для СВО

Жительница Москвы лишилась почти 100 тысяч рублей при закупке амуниции для подразделения футбольных фанатов «Эспаньола», которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает издание Baza.

По их данным, женщина захотела помочь своему супругу из «Эспаньолы» и решила попросить совета у знакомого, который часто общался с бойцами батальона. Он пояснил, что амуницию можно купить в проверенном магазине. Москвичка нашла сайт военторга и связалась с продавцом для выбора необходимых товаров.

Затем она перевела сотруднику 98 тысяч рублей и стала ждать доставщика. Однако в назначенное время курьер не позвонил, а продавец, как выяснилось позднее, заблокировал номер женщины.

Ее знакомый, посоветовавший военторг, заявил, что она нашла в интернете не настоящий онлайн-магазин, а фейк.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что телефонные мошенники могут отомстить тем, кто не поддался на их провокации. Для этого они, как правило, используют опасную технологию подмены номеров.