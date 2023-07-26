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13:31, 26 июля 2023Россия

Москвичку обманули почти на 100 тысяч рублей при закупке амуниции для СВО

Baza: жительница Москвы лишилась почти 100 тысяч рублей при закупке амуниции для СВО

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Жительница Москвы лишилась почти 100 тысяч рублей при закупке амуниции для подразделения футбольных фанатов «Эспаньола», которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает издание Baza.

По их данным, женщина захотела помочь своему супругу из «Эспаньолы» и решила попросить совета у знакомого, который часто общался с бойцами батальона. Он пояснил, что амуницию можно купить в проверенном магазине. Москвичка нашла сайт военторга и связалась с продавцом для выбора необходимых товаров.

Затем она перевела сотруднику 98 тысяч рублей и стала ждать доставщика. Однако в назначенное время курьер не позвонил, а продавец, как выяснилось позднее, заблокировал номер женщины.

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    Никита Абрамов
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