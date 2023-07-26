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00:40, 26 июля 2023Наука и техника

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности детских песочниц

Роспотребнадзор: ребенок может заразиться в песочнице столбняком и паразитами

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Во время игры в песочнице ребенок может подхватить несколько опасных болезней. В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, какие неприятные сюрпризы могут ждать детей.

В ведомстве подчеркнули, что в фекалиях кошек, собак, грызунов, которые они оставляют в песочницах, могут находиться токсоплазмы, лямблии и другие паразиты. При попадании даже небольшого количества песка в организм у ребенка есть вероятность подхватить кишечную инфекцию.

«Если в песочнице есть старые обломки досок и ржавые гвозди, то на них могут быть споры столбняка», — предупредили медики.

По мнению специалистов, развитие многих болезней можно предотвратить, если соблюдать меры предосторожности. К примеру, осматривать песочницу на наличие опасных предметов, следить, чтобы ребенок не ел песок, а также не кормить птиц на детской площадке.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о плановой вакцинации, которая сможет уберечь ребенка от столбняка.

Ранее врач Анна Сафонова рассказала, что контакт с водой из фонтана может обернуться заражением гепатитом А. По ее словам, такая вода не проходит обеззараживание, поэтому любители купаться в них могут подхватить вирусные заболевания, холеру, грибковые поражения, глистные инвазии, кишечную палочку. Врач подчеркнула, что воду в городских водоемах обновляют примерно раз в неделю, а чаши фонтанов и другие детали чистят еще реже.

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    Марина Совина
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