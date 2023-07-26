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11:10, 26 июля 2023Путешествия

У летевшего в Москву пассажирского самолета отказали два двигателя

Aviaincident: у летевшего из Саратова в Москву самолета отказали два двигателя при взлете

Фото: Unsplash

У пассажирского самолета российской авиакомпании «Сибирь» отказали два двигателя при взлете. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Саратова в Москву 24 июля. Отмечается, что воздушное судно не могло самостоятельно продолжить движение на взлетной полосе.

Пилоты объявили тревогу и активировали код «Зеленый», который предупреждает об аварийном происшествии на земле. В результате самолет отбуксировали на стоянку, а всех пассажиров вывезли на автобусах в здание аэропорта.

Ранее в июле российский пассажирский самолет с отказавшим двигателем благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Сочи в российскую столицу.

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    Фариза Бацазова
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