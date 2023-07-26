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08:17, 26 июля 2023Мир

«Вернулась только половина». Австрийский военный стратег рассказал о причинах больших потерь в рядах украинской армии

N-TV: полковник Райснер заявил о значительных потерях ВСУ из-за неопытных командиров

Фото: Reuters

Военный стратег министерства обороны Австрии Маркус Райснер в беседе с N-TV рассказал о причинах больших потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его мнению, значительные потери связаны с неопытностью командиров украинской армии.

Недавно разговаривал с украинским товарищем: в соседней части командиром взяли 47-летнего запасника. По неопытности он приказал взводу своих солдат выйти на минные поля. Вернулась только половина. Боевой дух войск был сильно подорван

Маркус РайснерВоенный стратег Минобороны Австрии

Как считает Райснер, первая фаза наступления ВСУ обернулась неудачей.

О больших потерях украинских войск заявлял и бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. По его словам, ВСУ не смогли добиться никакого существенного успеха и даже не смогли подобраться к первой линии обороны.

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Оправдания Киева

То, что контрнаступление украинских войск идет медленнее, чем предполагалось на этапе планирования, признавал и министр обороны республики Алексей Резников.

Глава ведомства пояснил, что медленный ход наступления украинской армии связан, в частности, с нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

При этом Резников уточнил, что беспокойства у него это не вызывает, поскольку убеждение, что контрнаступление должно быть быстрым, является ошибочным. Он подчеркнул, что боевые действия — это «не компьютерная игра».

О том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет тяжело и находится на ранней стадии, говорил и госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, российским военнослужащим удалось создать «надежную оборону».

Блинкен также коснулся темы сроков контрнаступления, заявив о том, что оно не завершится за одну или две недели. «Мы по-прежнему рассчитываем, что [на это уйдет] несколько месяцев», — заявил он.

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Возможность переговоров

Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США, Западные союзники Киева усомнились в проведении мирных переговоров по завершению украинского конфликта к концу 2023 года.

Надежды на проведение переговоров о прекращении боевых действий в этом году ослабляет медленный темп украинского контрнаступления против находящихся на укрепленных позициях российских военных.

В то же время зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» предположил, что мирные переговоры по Украине будут проведены в самое ближайшее время. Он отметил, что для переговоров необходимы «установки Запада, в первую очередь США».

США в конце концов примут решение о необходимости проведения переговоров, но сейчас они пытаются получить более благоприятные условия для начала проведения этих переговоров. Поэтому они постоянно подталкивают Украину к контрнаступления, а Украина требует денег, оружия и вступления в НАТО, что значительно усложнит проведение переговоров

Алексей ЧепаЗампред комитета Госдумы по международным делам

В США же считают, что мирные переговоры по Украине должны начинаться с «формулы мира» Владимира Зеленского. Об этом заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Среди мирных условий, о которых просил Зеленский в своем плане, значится радиационная и ядерная безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; недопущение эскалации конфликта.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия приветствует любые идеи по урегулированию на Украине, но не приемлет условия, не учитывающие ее позицию. При этом Москва готова рассматривать все инициативы, касающиеся разрешения кризиса на Украине.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин.

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    Марина Совина
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