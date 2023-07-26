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12:53, 26 июля 2023Забота о себе

Назван простой способ профилактики возрастного ухудшения слуха

Ученые из США пришли к выводу, что продукты с омега-3 благоприятно влияют на слух

Фото: CA Creative / Unsplash

Американские ученые назвали простой способ избежать ухудшения слуха. Об этом сообщает издание Health.

В ходе исследования, результаты которого были представлены на конференции NUTRITION 2023, проанализированы данные о 100 тысячах человек в возрасте от 40 до 69 лет. Оказалось, что люди с самым высоким содержанием докозагексаеновой кислоты (ДГК) в крови на 16 процентов реже жалуются на проблемы со слухом и на 11 процентов реже испытывают трудности при разговорах в шумных помещениях.

По мнению авторов исследования, это демонстрирует взаимосвязь между здоровьем слуха и уровнем жирных кислот омега-3, одной из которых является ДГК. Хотя для более точных выводов требуются дополнительные данные, ученые предполагают, что употребление продуктов с омега-3 благоприятно влияет на слух и может считаться одним из способов профилактики возрастных проблем со слухом.

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По словам Дэвида Фридмана, отоларинголога из медицинского центра NYU Langone Health, одной из причин потери слуха является накопление бляшек в артерии внутреннего уха. Омега-3 уменьшает количество бляшек, что, в свою очередь, снижает риск потери слуха.

Фридман добавил, что для профилактики ухудшения слуха необходимо следить за уровнем шума в повседневной жизни. «Дело не только в его мощности, но и в продолжительности. Чем громче звук, тем короче время воздействия, которое может выдержать внутреннее ухо, прежде чем начнутся повреждения», — объясняет он.

Ранее ученые из Корнельского университета признали омега-3 жирные кислоты полезными для профилактики болезней легких. Специалисты пришли к выводу, что повышенный уровень полиненасыщенных жирных кислот в крови человека связан со снижением скорости потери функции легких.

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    Алиса Удовик
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