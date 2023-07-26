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08:31, 26 июля 2023Мир

В США оценили влияние отставки главы МИД Китая на рейтинг Си Цзиньпина

Bloomberg: отставка экс-главы МИД КНР Цинь Гана может нанести урон рейтингу Си Цзиньпина

Фото: Leah Millis / Reuters

Отставка экс-главы китайского МИД Цинь Гана может нанести удар по рейтингу председателя КНР Си Цзиньпина, доверенным лицом которого был дипломат. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что до сих пор остаются вопросы о причине его увольнения и о том, вернется ли «бывшая восходящая звезда китайской политики» к политической деятельности. По оценке экспертов, эта отставка может нанести ущерб рейтингу китайского лидера, поскольку он в 2022 году назначил 57-летнего Цинь Гана вместо его более опытных коллег.

«Падение Цинь Гана было таким же неожиданным и внезапным, как и его вознесение над головами многих опытных дипломатов. Поскольку оба шага приписываются лидеру Китая, этот эпизод будет воспринят наверху как досадная оплошность», — заявил вице-президент по международной безопасности и дипломатии Института политики Азиатского общества Дэниел Рассел.

Ранее руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И стал новым министром иностранных дел Китая, сменив на этом посту Цинь Гана, который последний раз появлялся на публике 25 июня на встрече с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине.

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    Семен Александров
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