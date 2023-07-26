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06:52, 26 июля 2023Мир

Эксперт предрек США разрушение из-за санкций

Foreign Policy: санкционная политика США на международной арене разрушит США

Ajnj^ Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Нынешняя санкционная политика США на международной арене разрушит США. Об этом заявил обозреватель Foreign Policy Кристофер Сабатини.

«Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху», — отметил он.

По мнению эксперта, американские рестрикции очень часто приводят к обратному эффекту или вообще не работают и способствуют сближению тех стран, против которых были введены санкции.

Журналист призвал внедрить механизм контроля за вводимыми ограничениями, цели которых должны четко и честно объясняться политиками США.

«Многое из этого потребует от политиков из обеих партий трезвой готовности взглянуть в лицо суровой правде», — резюмировал Сабатини.

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что санкции, введенные российскими властями против американских чиновников, не станут препятствием для контактов между Вашингтоном и Москвой, если в них возникнет необходимость.

Кроме того, ранее официальный представить МИД России Мария Захарова пообещала ответные меры Москвы на новый пакет антироссийских санкций от США и Канады. По ее словам, «санкционное безумие в конечном счете бумерангом ударит по ним самим».

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    Марина Совина
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