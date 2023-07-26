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13:28, 26 июля 2023Спорт

Украинский фехтовальщик отказался проводить поединок с россиянином

Украинский фехтовальщик Рейзлин отказался проводить поединок с россиянином Анохиным на ЧМ
Игорь Рейзлин

Игорь Рейзлин. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин отказался проводить поединок с россиянином Вадимом Анохиным на чемпионате мира в Милане. Об этом сообщает РИА Новости.

Шпажисты должны были встретиться в 1/32 финала турнира. Анохин вышел на дорожку перед началом поединка, однако его соперник не появился. В 1/16 финала российский спортсмен проведет поединок с победителем пары между швейцарцем Максом Хайнцером и австралийцем Лахланом Круком.

Чемпионат мира проходит в Милане с 22 по 25 июля. Россияне на турнире представлены в качестве нейтральных спортсменов. Фехтовальщики борются за очки для продвижения в мировом рейтинге, благодаря которому определятся участники Олимпийских игр 2024 года в Париже.

23 июля министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинцам надо принимать участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже. В январе чиновник сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии.

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    Анастасия Борисова
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