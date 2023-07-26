Сотни туристов заразились в Турции опасной кишечной инфекцией

Food Safety News: в 2023 году сотни британских туристов вернулись из Турции с сальмонеллой

Сотни туристов из Соединенного Королевства приехали из Турции с сальмонеллезом с начала 2023 года. Об этом сообщает портал Food Safety News.

Уточняется, что с середины января по 19 июля Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании зафиксировало почти 250 случаев заражения опасной кишечной инфекцией у британцев, вернувшихся с турецких курортов, в основном из Антальи.

По данным источника, 56 процентов заболевших — мужчины, средний возраст которых — 29 лет. 93 человека сообщили, что они останавливались в разных отелях. Большинство питалось на курортах по системе «все включено».

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании выпустило предупреждение для туристов, так как источник заболевания не установлен. Органы здравоохранения Турции и другие международные агентства общественного здравоохранения проводят совместное расследование.

Ранее стало известно, что в 18 провинциях Таиланда растет число заражений лихорадкой Денге. Как сообщает The Pattaya News, опасная вирусная инфекция начала подбираться к популярным у россиян курортам Чонбури и Пхукет.