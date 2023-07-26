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12:36, 26 июля 2023Из жизни

Пара вломилась в дом соседки и занялась сексом

В Уганде пьяные девушка и мужчина вломились в дом соседки и занялись сексом

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

В Уганде арестовали пару пьяных любовников, которых застали за сексом в доме соседки. Об этом сообщает Daily Monitor.

23-летнюю девушку и 35-летнего мужчину обнаружили в доме женщины по имени Маргарет Авино. Они оказались жителями двух сопредельных поселков. По данным полиции, пара в состоянии алкогольного опьянения возвращалась с вечеринки около десяти часов утра. Молодые люди вломились в чужой дом, занялись любовью, а потом уснули. В это время Авино находилась на своей томатной плантации.

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Один из старейшин района Альфре Джокене рассказал, что во времена его молодости за подобный проступок преступников заставили бы купить новое постельное белье владелице дома и зарезать козла в качестве очистительного ритуала.

Боско Акванга, председатель деревенского совета Вилладж-Инн, где живет девушка, заявил, что подобное происходит на вверенной ему территории впервые.

С тех пор как я стал председателем десять лет назад, ничего подобного не случалось в этих краях. Если они были так влюблены, то должны были пойти в отель или в кусты и там удовлетворить свою нужду

Боско Аквангапредседатель совета Вилладж-Инн

Начальник окружного отдела полиции Роджерс Кафере сообщил, что нарушители в настоящий момент находятся в Центральном полицейском участке Апака, где им будут предъявлены обвинения в незаконном вторжении в частные владения.

Ранее сообщалось, что в Уганде пару застали за сексом на алтаре церкви. После происшествия прихожане отказались приходить туда на службу, пока священнослужители не проведут очистительный ритуал.

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    Алиса Дмитриева
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