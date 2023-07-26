Пара вломилась в дом соседки и занялась сексом

В Уганде пьяные девушка и мужчина вломились в дом соседки и занялись сексом

В Уганде арестовали пару пьяных любовников, которых застали за сексом в доме соседки. Об этом сообщает Daily Monitor.

23-летнюю девушку и 35-летнего мужчину обнаружили в доме женщины по имени Маргарет Авино. Они оказались жителями двух сопредельных поселков. По данным полиции, пара в состоянии алкогольного опьянения возвращалась с вечеринки около десяти часов утра. Молодые люди вломились в чужой дом, занялись любовью, а потом уснули. В это время Авино находилась на своей томатной плантации.

Один из старейшин района Альфре Джокене рассказал, что во времена его молодости за подобный проступок преступников заставили бы купить новое постельное белье владелице дома и зарезать козла в качестве очистительного ритуала.

Боско Акванга, председатель деревенского совета Вилладж-Инн, где живет девушка, заявил, что подобное происходит на вверенной ему территории впервые.

С тех пор как я стал председателем десять лет назад, ничего подобного не случалось в этих краях. Если они были так влюблены, то должны были пойти в отель или в кусты и там удовлетворить свою нужду Боско Акванга председатель совета Вилладж-Инн

Начальник окружного отдела полиции Роджерс Кафере сообщил, что нарушители в настоящий момент находятся в Центральном полицейском участке Апака, где им будут предъявлены обвинения в незаконном вторжении в частные владения.

Ранее сообщалось, что в Уганде пару застали за сексом на алтаре церкви. После происшествия прихожане отказались приходить туда на службу, пока священнослужители не проведут очистительный ритуал.