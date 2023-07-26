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21:26, 26 июля 2023Силовые структуры

Раскрыта коррупционная схема при закупке комплексов разминирования

Хинштейн сообщил о раскрытии коррупционной схемы при закупке комплексов разминирования

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Собственная безопасность Росгвардии совместно с ФСБ раскрыли коррупционную схему при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс». Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, сумма ущерба составила 227 миллионов рублей. «При закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс" должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО "Комплексные системы")», — сообщил Хинштейн. Уточняется, что комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене.

Также задержаны глава управления жилищной политики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, глава отдела департамента реализации госпрограмм Игорь Елисеев, гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и другие. Следственный комитет России завел уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Ранее заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина взяли с поличным при получении крупной взятки. 21 июля сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности.

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    Юлия Мискевич
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