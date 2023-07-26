Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:06, 26 июля 2023Культура

Французская полиция провела обыск в квартире сиделки Алена Делона

BFMTV: полиция провела обыск в квартире сиделки французского актера Алена Делона

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Агенты жандармского управления города Орлеан провели обыск в квартире сиделки французского актера Алена Делона Хироми Роллен. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Известно, что «по итогам обыска Роллен будет допрошена следователями». Осмотр дома 66-летней женщины был проведен местной полицией в связи с обвинениями и жалобой детей 87-летнего артиста на «моральное преследование» со стороны Роллен.

Наследники Делона утверждают, что сиделка препятствовала их возможности общаться с отцом, а также читала переписку актера. Роллен, в свою очередь, заявила в 39-страничном обращении в прокуратуру «о сложных отношениях с детьми актера, которые отказывались признавать ее союз с Делоном».

Как отмечает телеканал, после допроса прокуратура может заключить подозреваемую под стражу. В соответствии с французским уголовным законодательством, за действия, в которых обвиняют Роллен, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, а также штраф в размере до 45 тысяч евро.

Ранее стало известно, что дети Алена Делона обвинили его сиделку в издевательствах над артистом. Родственники кинозвезды написали заявление в полицию на 66-летнюю помощницу по имени Хироми Ролен. По их словам, женщина «ведет себя агрессивно по отношению к членам семьи, читает личную переписку артиста и издевается над собакой актера». Коллективная жалоба содержит пункты об «умышленном насилии над уязвимым лицом», «моральном домогательстве», «злоупотреблении слабостью» и «насилии над животным».

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о неприкрытом давлении США и их партнеров на страны Африки

    Двухлетнюю девочку убило током после купания в бассейне в российской гостинице

    Чиновник съел полученные в качестве взятки деньги и попал на видео

    Призыв главы ЕК охотиться на волков связали с местью за ее любимого пони

    Американский химический гигант ушел из России

    Французская полиция провела обыск в квартире сиделки Алена Делона

    Роднина высказалась о популярности Дзюбы

    Названы причины многочисленных потерь ВСУ

    В Европе проявились последствия теплового взрыва в Сахаре

    Asus выпустит «беспроводную» видеокарту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости