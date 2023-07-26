Французская полиция провела обыск в квартире сиделки Алена Делона

BFMTV: полиция провела обыск в квартире сиделки французского актера Алена Делона

Агенты жандармского управления города Орлеан провели обыск в квартире сиделки французского актера Алена Делона Хироми Роллен. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Известно, что «по итогам обыска Роллен будет допрошена следователями». Осмотр дома 66-летней женщины был проведен местной полицией в связи с обвинениями и жалобой детей 87-летнего артиста на «моральное преследование» со стороны Роллен.

Наследники Делона утверждают, что сиделка препятствовала их возможности общаться с отцом, а также читала переписку актера. Роллен, в свою очередь, заявила в 39-страничном обращении в прокуратуру «о сложных отношениях с детьми актера, которые отказывались признавать ее союз с Делоном».

Как отмечает телеканал, после допроса прокуратура может заключить подозреваемую под стражу. В соответствии с французским уголовным законодательством, за действия, в которых обвиняют Роллен, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, а также штраф в размере до 45 тысяч евро.

Ранее стало известно, что дети Алена Делона обвинили его сиделку в издевательствах над артистом. Родственники кинозвезды написали заявление в полицию на 66-летнюю помощницу по имени Хироми Ролен. По их словам, женщина «ведет себя агрессивно по отношению к членам семьи, читает личную переписку артиста и издевается над собакой актера». Коллективная жалоба содержит пункты об «умышленном насилии над уязвимым лицом», «моральном домогательстве», «злоупотреблении слабостью» и «насилии над животным».