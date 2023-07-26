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20:37, 26 июля 2023Силовые структуры

В России три бойца запрещенного «Азова» пойдут под суд за обстрелы Мариуполя

В ДНР отдадут под суд троих бойцов «Азова» за обстрелы Мариуполя из минометов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу трех бойцов украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Геннадия Харченко, Алексея Жерновского и Игоря Кима, обстрелявших из минометов улицы Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Военнослужащих обвиняют по трем статьям УК РФ, в том числе в применении в вооруженном конфликте запрещенных методов войны, покушении и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшем причинение значительного ущерба. Дело передано на рассмотрение в Верховный суд ДНР.

По версии следствия, с 13 по 20 марта Харченко, Ким и Жерновский во время отступления открыли огонь из миномета по улицам города. В результате не менее 25 выстрелов осколочное ранение получил 42-летний мирный житель, также были повреждены два жилых дома.

Ранее стало известно, что бойцы бригады «Азов» Павел Артеменко и Антон Романюк пойдут под суд за приказ обстреливать из миномета жилые дома и социально значимые объекты гражданской инфраструктуры при отступлении украинских бойцов из населенных пунктов ДНР.

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    Варвара Митина
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