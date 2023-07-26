Российские военные поразили позиции ВСУ на правобережье Днепра

В Херсонской области заявили, что ВС России уничтожили позиции ВСУ на правобережье Днепра

Российские военные поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе восьми населенных пунктов на правобережье Днепра. Об этом заявил представитель экстренных служб Херсонской области, передает ТАСС.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожены позиции противника в районах населенных пунктов Казацкое, Михайловка, Берислав, Новоберислав, Змеевка, Веселое, Томарино, Шляховое», — сказал он.

Кроме того, ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет» была уничтожена командно-штабная машина ВСУ. Также в островной зоне поразили гаубицу Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Кизомыс. Российские войска уничтожили позиции ВСУ в районе Антоновки и Дачи, добавил он.

Ранее истребитель-бомбардировщик Су-34 двумя авиаударами поразил 14-ю отдельную мехбригаду ВСУ на купянском направлении. Помимо этого, в районе Песчаного артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку «Цезарь» украинской армии, а возле Крахмального — пункт боепитания.

