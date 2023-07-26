Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:29, 26 июля 2023Бывший СССР

Российские военные поразили позиции ВСУ на правобережье Днепра

В Херсонской области заявили, что ВС России уничтожили позиции ВСУ на правобережье Днепра

Фото: РИА Новости

Российские военные поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе восьми населенных пунктов на правобережье Днепра. Об этом заявил представитель экстренных служб Херсонской области, передает ТАСС.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожены позиции противника в районах населенных пунктов Казацкое, Михайловка, Берислав, Новоберислав, Змеевка, Веселое, Томарино, Шляховое», — сказал он.

Кроме того, ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет» была уничтожена командно-штабная машина ВСУ. Также в островной зоне поразили гаубицу Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Кизомыс. Российские войска уничтожили позиции ВСУ в районе Антоновки и Дачи, добавил он.

Ранее истребитель-бомбардировщик Су-34 двумя авиаударами поразил 14-ю отдельную мехбригаду ВСУ на купянском направлении. Помимо этого, в районе Песчаного артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку «Цезарь» украинской армии, а возле Крахмального — пункт боепитания.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ ликвидировала контролируемую Украиной подпольную нарколабораторию в Шатуре

    Президент Египта захотел поговорить с Путиным и укрепить отношения с Россией

    Россияне заинтересовались религиозной литературой

    Шойгу почтил память павших советских воинов в Северной Корее

    Глава европейской дипломатии оценил акции с сожжением Корана

    В Запорожской области рассказали о второй волне контрнаступления ВСУ

    На площадке Московского урбанфорума проведут спортивные мастер-классы

    Молдавия решила сократить численность посольства России

    У женщины появилась редкая аллергия после укуса клеща

    Под Москвой подросток забросил удочку в озеро на рыбалке и попал в больницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости