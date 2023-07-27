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23:59, 27 июля 2023Мир

В Белом доме исключили возможность помилования Байденом сына

Пресс-секретарь Белого дома исключила возможность помилования Джо Байденом сына

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Президент США Джо Байден вряд ли помилует своего сына Хантера. Такую возможность исключила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Нет», — заявила она на пресс-брифинге. При этом Жан-Пьер отказалась обсуждать эту тему подробнее.

Ранее Белый дом отказался комментировать дело сына президента США Джо Байдена Хантера. По словам Жан-Пьер, Хантер является частным гражданином, и это «его личное дело».

Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Сообщалось, что он передумал признавать свою вину по данному делу. Хантер Байден изменил решение после того, как федеральный судья в штате Делавэр заявил, что ему «необходимо дополнительное время» для рассмотрения ранее заключенного с прокурорами соглашения о признании вины.

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    Марина Совина
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