Россиянам стало не хватать съемных квартир

Директор «Этажей» Хусаинов: предложение съемных квартир сократилось на 40-50 %

На рынке арендного жилья в России наблюдается дефицит, рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Эксперт отметил, что обычно нехватка арендных квартир наблюдается к сентябрю, перед началом делового сезона и учебного года. Однако в этом году дефицит предложения сложился уже к началу июля. За год оно сократилось на 40-50 процентов, отметил Хусаинов.

Он назвал сложившуюся на рынке арендного жилья ситуацию близкой к критической. Среди причин резкого сокращения рынка эксперт назвал рост цены квадратного метра на рынке первичного и вторичного жилья, а также снижение доступности ипотеки на недвижимость. Из-за сложившейся ситуации все больше людей предпочитают снимать жилье, а не покупать свое.

На сокращении предложения также сказывается нестабильная экономическая ситуация, отметил Хусаинов. Россияне отказываются от долгосрочных инвестиций, в том числе от покупки квартир. Тех же, кто сдавал свое жилье, не устраивает доход от него. С другой стороны, в России развивается тренд sharing-экономики, когда люди предпочитают не покупать собственную квартиру, а снимать жилье.

Ранее владельцы квартир рассказали, каким видят идеального квартиросъемщика. Так, 21 процент владельцев недвижимости хотел бы, чтобы ее снимали врачи или другие медицинские работники, 16 процентов видят в качестве идеальных квартиросъемщиков IT-специалистов. Кроме того, владельцы квартир предпочитают жильцов без вредных привычек и домашних животных.