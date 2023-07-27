Начато расследование крушения вертолета с туристами в Республике Алтай

СКР возбудил дело из-за крушения вертолета с туристами в Республике Алтай

Момент захода на посадку потерпевшего крушение Ми-8 на Алтае попал на видео

Начало событий в новости Момент захода на посадку потерпевшего крушение Ми-8 на Алтае попал на видео

Следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета с туристами в Республике Алтай. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). На месте ЧП работают следователи-криминалисты.

По данным ведомства, днем 27 июля в районе села Тюнгур совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Есть пострадавшие, их число уточняется.

Ранее 27 июля момент захода на посадку вертолета попал на видео. По предварительным данным, воздушное судно зацепилось за провода. На борту находилось 15 человек.