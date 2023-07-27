Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:46, 27 июля 2023Силовые структуры

Начато расследование крушения вертолета с туристами в Республике Алтай

СКР возбудил дело из-за крушения вертолета с туристами в Республике Алтай
Начало событий в новости Момент захода на посадку потерпевшего крушение Ми-8 на Алтае попал на видео

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

Следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета с туристами в Республике Алтай. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). На месте ЧП работают следователи-криминалисты.

По данным ведомства, днем 27 июля в районе села Тюнгур совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Есть пострадавшие, их число уточняется.

Ранее 27 июля момент захода на посадку вертолета попал на видео. По предварительным данным, воздушное судно зацепилось за провода. На борту находилось 15 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пообещал Африке российское зерно

    В Думе возразили Клишасу из-за поправки о запрете юристам помогать призывникам

    Раскрыта популярность чат-ботов среди россиян

    Раскрыты цены на iPhone 15

    Путин предложил создать общее информационное пространство России и Африки

    Опубликовано видео задержания угрожавшего убийством собак в Москве мужчины

    Появились кадры первых секунд после крушения вертолета Ми-8 на Алтае

    Великобритания тайно смягчила санкции против российских олигархов

    Путин предложил африканским детям учить русский язык

    Начато расследование крушения вертолета с туристами в Республике Алтай

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости