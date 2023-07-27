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12:13, 27 июля 2023Россия

Момент захода на посадку потерпевшего крушение Ми-8 на Алтае попал на видео

«112» опубликовал видео с моментом захода на посадку потерпевшего крушение на Алтае Ми-8

Момент захода на посадку вертолета Ми-8, который потерпел крушение на Алтае, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как воздушное судно снижается, пролетая над деревьями. Видео обрывается до того, как началось крушение вертолета.

По предварительным данным, Ми-8 рухнул в селе Тюнгур в Усть Коксинском районе близ границы с Казахстаном. Сообщалось, что при заходе на посадку вертолет зацепился за провода и упал.

По предварительной информации, в результате катастрофы пострадали семь человек, еще шестерых не удалось спасти.

Ранее на Кубани потерпел крушение истребитель Су-25. Штурмовик упал в Азовское море в районе Ейска, это произошло на глазах у местных жителей, которые в этот момент отдыхали на пляже.

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    Никита Абрамов
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