Момент захода на посадку потерпевшего крушение Ми-8 на Алтае попал на видео

«112» опубликовал видео с моментом захода на посадку потерпевшего крушение на Алтае Ми-8

Момент захода на посадку вертолета Ми-8, который потерпел крушение на Алтае, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как воздушное судно снижается, пролетая над деревьями. Видео обрывается до того, как началось крушение вертолета.

По предварительным данным, Ми-8 рухнул в селе Тюнгур в Усть Коксинском районе близ границы с Казахстаном. Сообщалось, что при заходе на посадку вертолет зацепился за провода и упал.

По предварительной информации, в результате катастрофы пострадали семь человек, еще шестерых не удалось спасти.

Ранее на Кубани потерпел крушение истребитель Су-25. Штурмовик упал в Азовское море в районе Ейска, это произошло на глазах у местных жителей, которые в этот момент отдыхали на пляже.