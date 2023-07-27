Звезда «Дома-2» рассказала об одной сложности проекта

Участница «Дома-2» Полыгалова опасается, что проект может разрушить ее отношения

Участница популярного реалити-шоу «Дом-2. Новая жизнь» на телеканале «Ю» Елизавета Полыгалова поделилась опасениями, что на проекте ее отношения могут разрушиться. Об одной из сложностей съемок в телестройке она рассказала в интервью «Телепрограмме».

По мнению Полыгаловой, публичность и постоянные съемки могут повлиять на ее отношения с другим участником шоу, Ильей Баженовым. «Иногда страшно, что "Дом-2" может разрушить отношения. Мы знаем примеры», — рассказала звезда проекта.

Полыгалова добавила, что уже задумывалась о том, чтобы покинуть проект. «Прямо сейчас мы не планируем уходить, но мысли уже появляются. (...) Надо быть подготовленными, а не оказаться на улице и не понимать, что делать», — добавила она.

Ранее другая участница «Дома-2» Настя Голд (настоящее имя — Анастасия Карпун) описала участие в проекте словами «было очень жестко». Она заявила, что на съемках была очень напряженная обстановка.

Проект «Дом-2» выходил на ТНТ 16 лет. В конце 2020 года стало известно, что телеканал прекратит съемки проекта. Весной 2021 года стало известно, что «Дом-2» будет выходить на «Ю».