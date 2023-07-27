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10:37, 27 июля 2023Россия

Раскрыта программа праздничного концерта на Московском урбанфоруме

Праздничный концерт пройдет на площадке Московского урбанфорума в «Лужниках» в День флага

Фото: Marcus Neto / Unsplash

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в «Лужниках» 22 августа пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага. Детали программы раскрыли на официальном сайте мэра столицы.

«Перед москвичами и гостями города выступят 14 исполнителей и групп. Среди них Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, "Чайф", "Сурганова и оркестр"», — рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Также на Большую спортивную арену выйдут Сергей Бобунец, Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Вячеслав Бутусов, Сергей Галанин и группа «Серьга», «Пилот», «Чиж & Co», «Наши», «КняZz», «123-й полк» и «7Б».

Выступления будут сопровождаться звуковыми и визуальными спецэффектами, главной темой концерта станут цвета российского флага. Зрителям расскажут об их истории и значении, а крышу арены подсветят бело-сине-красными тонами — это смогут увидеть жители разных районов столицы.

Концерт бесплатный, для его посещения необходима регистрация.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. В городе будут работать четыре крупные площадки. Все мероприятия можно посетить бесплатно, для участия в некоторых событиях потребуется регистрация.

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    Варвара Родикова
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