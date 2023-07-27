В Москве утвердили порядок голосования на выборах мэра

Мосгоризбирком утвердил порядок голосования на выборах мэра столицы

Мосгоризбирком (МГИК) в ходе заседания комиссии утвердил порядок проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра столицы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Основное новшество в этом году, что появляются терминалы электронного голосования двух видов: терминал электронного голосования стационарный, который расположен на избирательном участке, и терминал электронного голосования переносной», — заявил заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут.

Он объяснил, что стационарным терминалом смогут воспользоваться избиратели, которые уже пришли на участок. С помощью переносного терминала избиратели смогут проголосовать на дому.

Согласно утвержденному документу, в Общественном штабе по наблюдению за выборами будут осуществляться контрольные распечатки хода голосования. Избиратели смогут самостоятельно наблюдать за ДЭГ с помощью онлайн-сервиса, а кандидаты и представители политических партий получат доступ к отдельному узлу распределенной базы данных. Наблюдение будет осуществляться как на выборах мэра столицы, так и на выборах депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).

Использование блокчейна исключит вероятность изменения полученных итогов ДЭГ. Тайна волеизъявления избирателей и все иные принципы проведения выборов в России также будут обеспечены в полной мере.

Помимо этого, Мосгоризбирком утвердил порядок составления, уточнения и использования списков избирателей на выборах мэра Москвы и совмещенных с ними выборах депутатов представительных органов местного самоуправления.

Мосгордума официально назначила выборы мэра столицы на 10 сентября 2023 года. Они пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек.