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10:18, 27 июля 2023Россия

В Кремле высказались о планах защиты основателя Group-IB обратиться к Путину

Песков: Кремль рассмотрит обращение Сачкова, если в нем будет изложена позиция осужденного
Илья Сачков

Илья Сачков. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Кремль не является органом для апелляций. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о заявлении защиты основателя компании Group-IB Ильи Сачков о намерении обратиться к главе государства. Слова Пескова приводит ТАСС.

Илья Сачков был приговорен к 14 годам по делу о госизмене. Согласно обвинительному заключению, в 2011 году он передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб интересам России. Защита Сачкова заявила о планах обратиться в Кремль.

По словам Пескова, обращение Сачкова будет рассмотрено в том случае, если в нем будет изложена позиция осужденного.

«Но Кремль — это не орган, куда подается апелляция», — отметили в Кремле.

В 2021 году Сачков уже обращался к Путину с просьбой о переводе из СИЗО под домашний арест, но результата не добился.

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    Марк Леонов
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