ВС РФ уничтожили американскую бронемашину HMMWV в зоне СВО

Ствольная артиллерия 110-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожила бронеавтомобиль HMMWV (Humvee) американского производства в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили российские бойцы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контрнаступления на невельском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Американский бронеавтомобиль был уничтожен точным выстрелом артиллерийской противотанковой пушки «Рапира».

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко показал видео подрыва американской бронемашины в попытке атаковать ВС РФ.

До этого Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ, поставляемой западными союзниками Киева. На записи показан подрыв на минах и уничтожение российскими артиллеристами по меньшей мере 10 единиц техники ВСУ.