Депутат порассуждал об информации о запрете парламентариям ездить на СВО

Депутат Хинштейн об информации о запрете поездок на СВО: об этом слышу впервые

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн не подтвердил информацию о том, что депутатам якобы необходимо согласовывать с Минобороны России свои поездки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Я, честно говоря, об этом слышу впервые», — прокомментировал парламентарий информацию о запрете поездок.

Он добавил, что по его мнению, поездки на СВО должны согласовывать те ведомства, в чьей зоне ответственности находится район, который намерен посетить депутат. Политик также подчеркнул, что он неоднократно посещал зону проведения спецоперации, и эти поездки происходили при взаимодействии с Росгвардией.

Ранее РБК со ссылкой на трех парламентариев сообщило, что российским депутатам запретили посещать зону проведения СВО без предварительного согласования с Минобороны. О запрете говорится в письме министра обороны России Сергея Шойгу на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, уточняет издание.

Позднее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не обладает информацией о запрете парламентариям ездить в зону специальной военной операции без разрешения Минобороны России. Он также выразил мнение, что подобный запрет, если он есть, может касаться тех депутатов, которые не относятся к военнослужащим.