В Госдуме прокомментировали запрет депутатам ездить на СВО

Депутат Милонов о запрете парламентариям ездить на СВО: я такого не слышал

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не обладает информацией о запрете парламентариям ездить в зону специальной военной операции (СВО) без разрешения Минобороны России. Слова политика приводит «Говорит Москва».

«Я такого не слышал, но я являюсь военнослужащим параллельно. Наш министр обороны поддерживает всех военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции», — пояснил он.

По его словам, подобный запрет, если он есть, может касаться тех депутатов, которые не относятся к военнослужащим.

Ранее РБК со ссылкой на троих парламентариев сообщило, что российским парламентариям запретили посещать зону проведения СВО без предварительного согласования с Минобороны. О запрете говорится в письме министра обороны России Сергея Шойгу на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, уточняет издание.