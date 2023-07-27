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13:10, 27 июля 2023Россия

В Госдуме прокомментировали запрет депутатам ездить на СВО

Депутат Милонов о запрете парламентариям ездить на СВО: я такого не слышал

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не обладает информацией о запрете парламентариям ездить в зону специальной военной операции (СВО) без разрешения Минобороны России. Слова политика приводит «Говорит Москва».

«Я такого не слышал, но я являюсь военнослужащим параллельно. Наш министр обороны поддерживает всех военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции», — пояснил он.

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По его словам, подобный запрет, если он есть, может касаться тех депутатов, которые не относятся к военнослужащим.

Ранее РБК со ссылкой на троих парламентариев сообщило, что российским парламентариям запретили посещать зону проведения СВО без предварительного согласования с Минобороны. О запрете говорится в письме министра обороны России Сергея Шойгу на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, уточняет издание.

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    Никита Абрамов
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