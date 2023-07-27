Польша пригрозила полной изоляцией Белоруссии

МВД Польши заявило о готовности изолировать Белоруссию с помощью Литвы и Латвии

Граничащие с Белоруссией страны ЕС и НАТО готовы полностью ее изолировать. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, передает РИА Новости.

Он пояснил, что такие меры могут быть приняты из-за угрозы провокаций. По словам главы МВД Польши, Варшава находится в контакте с Литвой и Латвией. Он подчеркнул, что любая провокация на границе с Белоруссией столкнется с общей обдуманной и солидарной реакцией. «Не исключено, что если мы решим, что это подходящий ответ в данный конкретный момент, то мы доведем до полной изоляции Белоруссии», — сказал Каминьский.

Ранее Польша направила две бригады для усиления границы с Белоруссией. «Мы отдаем себе отчет в угрозах, которые имеют место на Востоке», — сообщил в Нью-Йорке глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.