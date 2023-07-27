В Думе возразили Клишасу из-за поправки о запрете юристам помогать призывникам

Депутат Картаполов возразил Клишасу из-за поправки о запрете юристам помогать призывникам

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов возразил сенатору Андрею Клишасу из-за поправки о запрете юристам помогать призывникам. Комментарий депутата приводит «Газета.Ru».

До этого глава конституционного комитета Совета Федерации Клишас счел поправку о запрете юристам помогать призывникам противоречащей Конституции. Он призвал тщательнее изучить предложенную инициативу к закону «О воинской обязанности и военной службе».

С этим мнением не согласился Картаполов. Он подчеркнул, что все решения по поправкам проверяются в правовых управлениях Госдумы и Администрации президента.

«И если там были бы какие-то нюансы, то, поверьте мне, эти два абсолютно авторитетных ведомства обратили бы на это внимание», — сказал он.

Картаполов добавил, что не знает, на чем основаны выводы Клишаса, поскольку текст поправки «согласован и выверен». Депутаты при разработке законопроекта не могут отходить от регламента Госдумы, пояснил он.

До этого сообщалось, что Комитет Совфеда по обороне поддержал поправку о запрете на выезд призывникам после размещения повестки в реестре.

25 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях два закона, касающихся изменения правил призыва на военную службу в России. В поправках в том числе идет речь о расширении границ призывного возраста на три года и введении электронной системы учета всех военнообязанных граждан.

В верхней палате российского парламента должны рассмотреть их в пятницу, 28 июля.