Дети массово отравились в российском лагере

SHOT: 23 ребенка отравились в лагере «Юность» в Удмуртии

Дети массово отравились в оздоровительном лагере «Юность», который находится в Воткинском районе Удмуртской Республики. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, признаки ротавирусной инфекции были обнаружены у 23 детей в возрасте от 6 до 16 лет. В частности, детей тошнило, также у них сильно болел живот. На данный момент детей госпитализировали в Воткинскую инфекционную больницу.

Всего в лагере находятся 198 детей и 51 сотрудник. Роспотребнадзор уже взял пробы пищи на анализ. Точная причина отравления детей устанавливается.