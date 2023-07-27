В США заявили об изменении позиции по Украине среди стран ЕС

Полковник Макгрегор: страны ЕС выступают за завершение конфликта на Украине

Многие страны Евросоюза изменили позицию по конфликту на Украине и выступили за скорейшее завершение конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он связал это с провалом контрнаступления ВСУ.

«Сейчас европейцы (как мне говорят в кулуарах), за исключением британцев, занимают позицию "ну мы не против, давайте просто покончим с этим". Но остальные — в Лондоне, Вашингтоне — не хотят этого признавать», — отметил он. При этом Макгрегор убежден, что в интересах США — учесть позицию России.

Президент Джо Байден должен признать нейтральный статус бывшей советской республики при любом исходе переговоров, резюмировал он.

Ранее полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker предсказал Украине потерю поддержки Соединенных Штатов после окончания срока президентства Байдена.