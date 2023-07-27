Отрицающие решения МУС США захотели сотрудничать с ним против России

NYT: отрицающие решения МУС США захотели сотрудничать с ним против РФ по вопросу Украины

США, отрицающие решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении своих граждан и не являющиеся его членом, захотели сотрудничать с ним против России по вопросу Украины. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.

По информации издания, президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил администрации делиться с судебным органом информацией о якобы совершенных Россией преступлениях на Украине.

«Принятое Байденом решение отменяет месяцы сопротивления Пентагона, настаивавшего, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат», — говорится в материале.

Газета пишет, что приказ американского лидера не был публичным, официально администрация США не объявила о смене подхода и не уточнила, какая именно помощь будет оказана МУС, однако начала уведомлять законодателей.

Ранее стало известно, что Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) принимают меры к проработке закона, позволяющего не арестовывать лидеров стран по ордеру Международного уголовного суда для их беспрепятственного пребывания на территории страны. Об этом заявил генеральный директор южноафриканского МИД Зане Дангор.