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01:50, 27 июля 2023Экономика

В Госдуме предложили обязать заводчиков платить налоги

«Известия»: в Госдуме предложили обязать заводчиков собак и кошек платить налоги

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Госдуме предложили обязательно регистрировать заводчиков животных, вакцинировать питомцев, а также платить налоги. Об этом рассказал автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов в беседе с «Известиями».

«Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев», — пояснил парламентарий.

Бурматов подчеркнул, что те, кто занимается таким разведением, фактически обрекает животных на муки.

Ранее в Госдуме предложили ввести лицензии на владение опасными породами собак. Хозяином таких животных сможет стать только совершеннолетний, имеющий справки от психиатра и лицензии от МВД.

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    Юлия Мискевич
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