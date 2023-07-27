В Госдуме предложили обязать заводчиков платить налоги

«Известия»: в Госдуме предложили обязать заводчиков собак и кошек платить налоги

В Госдуме предложили обязательно регистрировать заводчиков животных, вакцинировать питомцев, а также платить налоги. Об этом рассказал автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов в беседе с «Известиями».

«Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев», — пояснил парламентарий.

Бурматов подчеркнул, что те, кто занимается таким разведением, фактически обрекает животных на муки.

Ранее в Госдуме предложили ввести лицензии на владение опасными породами собак. Хозяином таких животных сможет стать только совершеннолетний, имеющий справки от психиатра и лицензии от МВД.