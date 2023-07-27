Руководство французской компании обвинили в передаче России секретных технологий

Parisien: руководство компании Ommic во Франции обвинили в продаже секретных технологий РФ

Фо Франции задержали руководителей компании Ommic, занимавшейся, в частности, разработками в сфере полупроводников, сообщила газета Parisien.

Руководство фирмы обвиняют в незаконной продаже секретных технологий России и Китаю. Издание отметило, что французская разведка выражала недовольство влиянием КНР на дела компании. В марте 2023 года были задержаны и допрошены девять менеджеров этой компании. Расследованием занималась Национальная антитеррористическая прокуратура.

В результате обвинения предъявили четырем фигурантам дела — двум французам и двум гражданам КНР. Среди них 74-летний бывший генеральный директор компании Марк Р, котрому вменяют статью о передаче иностранному государству документов и досье, способных нанести ущерб национальным интересам. Преступление попадает под определение «шпионажа» и «предательства», за него грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи выявили сеть поставок чипов не только в Китай, но и в Россию.

Ранее стало известно, что японские полупроводники продолжили завозить в Россию, несмотря на санкции. Электронику, прямой экспорт которой был запрещен, стали поставлять через третьи страны.