Путин рассказал об оставленных ВСУ телах сослуживцев

Путин: части ВСУ были рассеяны при попытке забрать тела сослуживцев с поля боя

Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) были рассеяны при попытке забрать тела сослуживцев с поля боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита Россия — Африка, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, этот инцидент имел место на запорожском направлении, где ВСУ ранее оставили сослуживцев. Путин отметил, что успеха ВСУ не имели.

«Сегодня пытались подобрать брошенную технику, раненых (...), которых они оставили на поле боя, но тоже были рассеяны. На сегодняшний момент ситуация такая», — рассказал Путин об обстановке на этом участке боевых действий.

Ранее Путин сообщил, что ВСУ в ходе активизации боев на запорожском направлении потеряли 39 единиц бронетехники.