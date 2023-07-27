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15:33, 27 июля 2023Россия

Путин рассказал об оставленных ВСУ телах сослуживцев

Путин: части ВСУ были рассеяны при попытке забрать тела сослуживцев с поля боя

Фото: Alexei Daniche / Reuters

Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) были рассеяны при попытке забрать тела сослуживцев с поля боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита Россия — Африка, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, этот инцидент имел место на запорожском направлении, где ВСУ ранее оставили сослуживцев. Путин отметил, что успеха ВСУ не имели.

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«Сегодня пытались подобрать брошенную технику, раненых (...), которых они оставили на поле боя, но тоже были рассеяны. На сегодняшний момент ситуация такая», — рассказал Путин об обстановке на этом участке боевых действий.

Ранее Путин сообщил, что ВСУ в ходе активизации боев на запорожском направлении потеряли 39 единиц бронетехники.

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    Марк Леонов
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