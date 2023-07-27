Путин рассказал об оставленных ВСУ телах сослуживцев
Путин: части ВСУ были рассеяны при попытке забрать тела сослуживцев с поля боя
Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) были рассеяны при попытке забрать тела сослуживцев с поля боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита Россия — Африка, его слова приводит РИА Новости.
По словам главы государства, этот инцидент имел место на запорожском направлении, где ВСУ ранее оставили сослуживцев. Путин отметил, что успеха ВСУ не имели.
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«Сегодня пытались подобрать брошенную технику, раненых (...), которых они оставили на поле боя, но тоже были рассеяны. На сегодняшний момент ситуация такая», — рассказал Путин об обстановке на этом участке боевых действий.
Ранее Путин сообщил, что ВСУ в ходе активизации боев на запорожском направлении потеряли 39 единиц бронетехники.