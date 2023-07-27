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15:27, 27 июля 2023Бывший СССР

ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь

Глава ПЦУ Епифаний сообщил о переходе на новоюлианский календарь

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила переход на новоюлианский календарь. Об этом сообщил глава раскольнической церкви митрополит Епифаний, передает агентство «Укринформ».

«С 1 сентября этого года ПЦУ официально переходит на новоюлианский календарь. Календарная комиссия нашей церкви уже подготовила соответствующий календарь, чтобы избежать препятствий с практической стороны вопроса», — сообщил Епифаний.

Он подчеркнул, что его церковь стремилась к переходу на новый стиль в течение последних пяти лет. По словам митрополита, сейчас стало видно, что верующие на Украине готовы к смене календаря.

Реформу календаря утвердили на Архиерейском соборе ПЦУ 24 мая 2023 года. Епифаний также пообещал подготовить для верующих новую редакцию церковной литературы.

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    Алевтина Запольская
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