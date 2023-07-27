В Киеве заявили о повреждении 26 объектов портовой инфраструктуры за последние девять дней

Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил о повреждении 26 объектов портовой инфраструктуры за последние девять дней. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Только за последние девять дней в результате российских атак повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры», — говорится в публикации. Кубраков добавил, что также были повреждены пять судов.

Ранее сообщалось, что в одном из портов Одессы в результате взрывов получило повреждения производственное оборудование. Кроме того, был зафиксирован взрыв в административном здании. При этом не уточнялось, об инфраструктуре какого порта идет речь.

26 июля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Украину в использовании портовых объектов в военных целях.